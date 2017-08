"Senza Fantozzi - 4 film per ricordare Paolo Villaggio": dal 29 agosto al 3 settembre al MIC

Dal 29 agosto al 3 settembre il Museo Interattivo del Cinema omaggia Paolo Vilaggio con Senza Fantozzi, una rassegna che ripercorre la sua carriera attraverso quattro film.

Dalle popolarissime interpretazioni del ragionier Ugo Fantozzi ai ruoli nei film di registi come Fellini, che lo diresse ne La voce della luna (1989), ed Ermanno Olmi, suo regista in Il segreto del bosco vecchio (1993).

Di seguito il programma delle proiezioni:

Martedì 29 agosto

ore 18 Ho vinto la lotteria di Capodanno

Neri Parenti, Italia, 1989, 110’. Con Paolo Villaggio, Antonio Allocca.

Paolo Ciottoli, giornalista oberato dai debiti e sull'orlo del suicidio, scopre di avere vinto cinque miliardi alla lotteria di Capodanno.



Mercoledì 30 agosto

ore 18 Brancaleone alle crociate

Mario Monicelli, Italia, 1970, 120’. Con Paolo Villaggio, Vittorio Gassman.

Brancaleone da Norcia e la sua sgangherata armata viaggiano spediti verso le crociate, alla conquista del Santo Sepolcro.



Giovedì 31 agosto

ore 18 Il segreto del bosco vecchio

Ermanno Olmi, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati, Italia, 1993, 134’. Con Paolo Villaggio, Giulio Brogi.

Il colonnello Sebastiano Procolo e il piccolo Benvenuto, suo nipote, hanno ereditato una casa di montagna e i boschi che l'attorniano. Benvenuto entra subito in sintonia con l’ambiente circostante; suo nonno, invece, pensa che i boschi siano solo fonte di guadagno.



Venerdì 1 settembre

ore 18 La voce della luna

Federico Fellini, Italia/Francia, 1989, 120’. Con Paolo Villaggio, Roberto Benigni.

Ivo Salvini, uscito dal manicomio, va in giro per una immaginaria pianura padana, dove si imbatte in un pozzo dal quale esce una voce, la voce della luna.



Sabato 2 settembre

ore 16 Ho vinto la lotteria di Capodanno

Neri Parenti, Italia, 1989, 110’. Con Paolo Villaggio, Antonio Allocca. Replica



ore 18 Il segreto del bosco vecchio

Ermanno Olmi, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati, Italia, 1993, 134’. Con Paolo Villaggio, Giulio Brogi. Replica



Domenica 3 settembre

ore 15:45 Brancaleone alle crociate

Mario Monicelli, Italia, 1970, 120’. Con Paolo Villaggio, Vittorio Gassman. Replica



ore 18 La voce della luna

Federico Fellini, Italia/Francia, 1989, 120’. Con Paolo Villaggio, Roberto Benigni. Replica.