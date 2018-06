Senza fine - Concerto piano e voce gratuito

Al GhePensi M.I., piazza Morbegno 2, Milano, va in scena "Senza fine", spettacolo che ripercorre alcuni dei più grandi successi della stagione d’oro della musica italiana d'autore.



Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Sergio Endrigo, Gino Paoli, Piero Ciampi, Umberto Bindi, Franco Califano, Adriano Celentano, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber sono soltanto alcuni degli autori presenti nel programma.



Vincenzo Adduci (voce, chitarra) e Antonietta Ranni (pianoforte) sono pronti ad accompagnarvi per mano in un viaggio nel tempo lungo oltre 50 anni, alla scoperta della nostra identità culturale.



L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati.

Si consiglia di prenotare.

____



Anteprima: https://goo.gl/fSrnC2

