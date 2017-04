"Senza supermercato? si può!"

Elena, ex consumista dall'acquisto facile e impulsivo, ex fumatrice incallita, ex insoddisfatta cronica, ex dipendente a tempo indeterminato. Oggi consumatrice critica e consapevole. Felice. Tra il prima e il dopo una sfida, vinta: vivere senza supermercato. Da oltre 2 anni Elena ha adottato un modo diverso e sostenibile di fare la spesa e al salone Tempo di Libri presenta il suo libro "Vivere senza supermercato". Con lei ci sarà Mimmo Tringale, direttore di Terra Nuova Edizioni, la casa editrice che ha creduto e puntato su Elena e la sua scelta di vita.