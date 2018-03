Marina Thovez e Mario Zucca chiudono la 7^ edizione della rassegna teatrale VeniTE A TROvarci. Il 12 aprile sono in scena con “Separazione”. Una commedia originalissima: 8 telefonate. 8 momenti cruciali della vita dei due protagonisti, 8 gradini di conoscenza



La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla settima edizione e come ogni anno è organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate (MI).



Giovedì 12 aprile 2018 la settima edizione della rassegna si concluderà con la commedia Separazione di Tom Kempinski. Regia e traduzione Marina Thovez. Scene Eugenio Guglielminetti. Con Marina Thovez e Mario Zucca.



Separazione è la storia di Sarah, attrice newyorkese, e Joe, commediografo londinese, separati appunto, da un oceano. I due non si conoscono, ma il destino intreccia le loro esistenze. Sarah vuole mettere in scena una famosa commedia di Joe e lo chiama al telefono per chiedergli il permesso. Tutto finirebbe qui se non fosse che lo scrittore, da tempo bloccato sulla pagina bianca, buffo malato di agorafobia, ciccione e solo, ha un forsennato bisogno di parlare con qualcuno. E Sarah ha una particolarità che la rende in grado di identificarsi con la protagonista della commedia di Joe meglio di chiunque altro. Attraverso l’oceano e i fili del telefono tra i due nasce una sorprendente amicizia, e finalmente s’incontrano... La vita è coraggio, ci dice l’autore, e "Separazione" è in realtà la storia di un commovente, fragile avvicinamento.



Dopo le prime esperienze di teatro amatoriale, Mario Zucca ha studiato recitazione e dizione con Iginio Bonazzi e iniziato parallelamente l'attività di cabarettista con i primi testi e canzoni scritti per lui da Luciano Zaffalon, con cui ancora oggi collabora saltuariamente.

È diventato famoso per aver lanciato il tormentone Vi amo bastardi a Drive In nel 1987.

È stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show dal 1992 al 1995, anno in cui ha anche affiancato Vittorio Gassman sempre all'interno della cornice del Teatro Parioli di Roma.

Parallelamente all'attività teatrale, che l'ha visto lavorare spesso con la cabarettista (nonché sua moglie) Marina Thovez, Zucca ha svolto una considerevole attività di doppiatore. Ha infatti prestato la sua voce dal timbro ruvido e profondo ai personaggi di Zordon (Power Rangers) e Anastasio Farina, interpretato da Paulo Goulart, nella telenovela Terra nostra 2.

Molto attivo soprattutto in doppiaggi di cartoni animati, nelle serie ispirate al personaggio di Batman ha doppiato Bane nella serie del 1992 e un invecchiato Bruce Wayne in Batman of the Future. Ha doppiato inoltre Al Satan (il Grande Mago Piccolo) e il Dio della Terra in Dragon Ball.

Ha inoltre partecipato ad innumerevoli film tra cui ricordiamo Ex - Amici come prima! (2011), Il principe abusivo (2013) e Si accettano miracoli (2014).



Si possono acquistare i biglietti presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944.



Di seguito sono riportati i costi:

• 1° Settore € 20 (ridotto € 16)

• 2° Settore € 18 (ridotto € 15)

• 3° Settore € 15

• Under 18 € 12



Hanno diritto al biglietto ridotto i soci di G.O.S.T., U.I.L.T., Cooperativa Edificatrice Bollatese, Coop Lombardia, CRAL Comune di Bollate, Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Accademia di Arti Sceniche NonSoloDanza, possessori di +Teca Card del CSBNO.



Come ogni anno la rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, ha il contributo dell’Assessorato alla Cultura di Bollate (MI). E’ stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate e si svolge presso il cineteatro “Splendor” ubicato a Bollate (MI) in piazza San Martino n°5.



La rassegna viene realizzata con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l’attività della fondazione.



“Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perché ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell’operato di Fondazione Cariplo” #conFondazioneCariplo.



