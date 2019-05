Una serata a sostegno dell'Alzheimer Fest al Cinemino, lunedì 27 maggio

Il Cinemino sostiene Alzheimer Fest e propone una serata speciale lunedì 27 maggio, con la proiezione del cortometraggio "E' l'Alzheimer, bellezza!" di Gianni Zanotti e Michele Farina e del film di animazione Arrugas di Ignacio Ferreras (ingresso gratuito con tessera).

Il film

Il film - tratto dalla matita delicatissima di Paco Roca – racconta la storia di Emilio e Miguel, due anziani che stringono amicizia in una residenza geriatrica. Emilio, che arriva in uno stato iniziale di Alzheimer, verrà aiutato da Miguel e altri compagni a non finire nel tanto temuto ultimo paino dell’istituto, dove viene rinchiuso chi ha perso la ragione e non può più porvvedere a se stesso. Il loro piano tinge di commedia e tenerezza la quotidianità della residenza, dove per molti la vita sembra finita, ma per loro sta iniziando di nuovo.

La proiezione sarà preceduta da un aperitivo con la nuova birra Alzheimer Fest al miele e bergamotto degli amici della Buttiga e dalla presentazione del programma della terza edizione dell'Alzheimer Fest che si terrà a Treviso dal 13 al 15 settembre a cura di Michele Farina, giornalista e istigatore della manifestazione.

Alzheimer Fest

Alzheimer Fest è una festa itinerante che si sta moltiplicando e rinnovando, in nome della vita oltre le difficoltà, oltre e nonostante la malattia. Dopo Gavirate e Levico Terme, nel 2019 Alzheimer Fest terza edizione approda a Treviso dal 13 al 15 settembre 2019, nel bellissimo parco di Sant'Artemio, sede della Provincia di Treviso: un week-end lungo fatto di incontri, musica, arte, buon cibo, esperienze e (anche) dolce far niente. Un piccolo viaggio per chi raramente riesce a spostarsi. Una festa nazionale dell’Alzheimer. Con la certezza che ciascuno porterà qualcosa, da ogni angolo di mondo, e che ogni arrivo sarà un regalo per tutti.