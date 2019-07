Giovedì 25 luglio al Magnolia arriva una serata all'insegna della freschezza e della compagnia: All You Can Beer.

La serata

Il party sarà l'occasione giusta per degustare in compagnia le migliori birre artigianali italiane, tra street food e tornei di beer pong. Ad accompagnare il tutto, musica fino a tarda notte.

Ingresso libero.