Serata d'estate a Pioltello

Tornano le feste d'estate a Pioltello! Il 14 - 15 e 16 luglio, tre serate di musica,buon cibo e divertimento per passare qualche ora in allegria. Il 14 luglio dalle ore 19 area ristoro aperta e alle 21 musica con il complesso musicale "I Colibrì". Sabato 15 luglio dalle ore 19 apertura area ristoro e musica con "Antonella Russo e la sua Orchestra". 16 luglio: dalle ore 19 cena presso gli stand, dalle ore 21 serata danzante con il complesso musicale “Franco & Antonella Teatris Music”. Per i bambini ogni sera gonfiabili ed attrazioni.