Una serata dedicata a Fabrizio De Andrè con musica e documentari al Live Club

Venerdì 10 gennaio al Live Club di Trezzo sull'Adda arriva Amico Faber, una serata dedicata al mitico a Faber, con la musica dei "Faber Is Back".

Il concerto

"Amico Faber" è una serata in onore di Fabrizio De André, in onore della sua musica, in onore della sua indimenticata poesia. Ventuno anni dalla sua scomparsa, avvenuta a gennaio del 1999, non hanno scalfito l’immensa eredità che il cantautore genovese ha lasciato a tutti noi. I "Faber Is Back" tribute band eseguiranno un concerto con i brani più famosi del cantautore genovese e riporterà alla luce anche alcune perle rimaste nascoste.

Prima del concerto, inoltre, si potrà scorpire una mostra dedicata, che vedrà l’esposizione delle opere di Walter Pistarini, scrittore di numerosi libri su Fabrizio De André, con 20 pannelli raffiguranti 14 album e 8 tour.

Il documentario

La vita del cantautore verrà poi ripercorsa grazie alla proiezione di un documentario, in un momento in cui si celebrerà anche la terra che gli ha dato i natali: la Liguria, con una cena che ne celebrerà gli incredibili sapori.