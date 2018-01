Serata in ricordo di Roberto Franceschi “A vent’anni la vita è oltre il ponte...”

Nell’anno in cui la nostra Carta costituzionale compie 70 anni, la Fondazione Roberto Franceschi Onlus dedica alla riflessione sui temi della Costituzione, della democrazia e dell’antifascismo l’incontro pubblico che ricorda il 45° anniversario dell'uccisione di Roberto Franceschi, studente dell’Università Bocconi colpito a morte il 23 gennaio 1973 da un proiettile di pistola in dotazione alla polizia.



A moderare la serata sarà la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi, che introdurrà insieme agli ospiti la rappresentazione del monologo Autobiografia di un picchiatore fascista, presentato in questa occasione per la prima volta a Milano, dopo il debutto lo scorso 23 novembre al Teatro del Giglio di Lucca.

Ideato e interpretato dall’attore Marco Brinzi ispirandosi al libro omonimo di Giulio Salierno, lo spettacolo ripercorre la biografia di un fascista per capire cosa possa muovere oggi le persone, soprattutto quelle più giovani, ad avvicinarsi, a giustificare e a riproporre un’ideologia tanto superata e sconfitta dalla storia, violenta e antidemocratica.

Ne discuteranno insieme l'ex magistrato Gherardo Colombo, l’Assessore del Comune di Milano Cristina Tajani, il Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano Roberto Cenati, il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona e l’interprete e regista Marco Brinzi. Un momento di confronto e dibattito con il pubblico per mantenere viva la memoria degli avvenimenti che hanno portato alla nascita dell’Italia contemporanea, antifascista e democratica, e contribuire a combattere l'attuale preoccupante diffusione di ideologie di ispirazione nazifascista che fomentano intolleranza e odio verso gli immigrati.



Ad aprire la serata Lydia Franceschi, Presidente Onorario della Fondazione Roberto Franceschi Onlus, e Marco Ottaviani, Prorettore alla Ricerca dell’Università Bocconi, che proclameranno i vincitori dei Fondi di Ricerca Roberto Franceschi. Carlo Devillanova, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Roberto Franceschi Onlus, e Paola Arzenati, Direttore Generale della Fondazione Isacchi Samaja Onlus, annunceranno poi i vincitori delle borse di studio Young Professional Grant.



Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione a: eventi@fondfranceschi.it



Per informazioni: Fondazione Roberto Franceschi Onlus - tel. 02 3669 5661 - eventi@fondfranceschi.it

