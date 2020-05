Un pic nic sotto le stelle in arrivo a Villa Litta

Giovedì 9 luglio a Villa Borromeo Litta a Lainate si terrà un evento in notturna dedicato ad un pic nic sotto le stelle. Il progetto è nato con l'intento di onorare la bellezza del luogo, donando una versione shakespeariana al pic nic, che per l'occasione si ispirerà a “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.

Un pic nic dedicato a Shakespeare

L'evento si ispirerà alla natura onirica, romantica, immaginifica e misteriosa che contraddistingue l’opera del grande drammaturgo inglese, nella quale la natura è protagonista. Piante magiche, acqua, figure grottesche e prospettive mutevoli allieteranno il pubblico in una notte indimenticabile.

Le misure di sicurezza per il Covid

L'evento del 9 luglio e' organizzato nel rispetto delle disposizioni atte a salvaguardare la salute dei partecipanti. In questo senso verranno attuate:

- sanificazione degli ambienti esposti, in particolare i servizi igienici

- sanificazione del materiale che vi verra' consegnato (ad esempio cestino e tovaglia)

- rispetto rigoroso delle norme di distanziamento secondo le disposizioni in vigore al momento della data dell'evento, sia nelle eventuali file, sia nel prato per il picnic.

- controlli discreti ma attenti

L'evento potrebbe essere annullato nel caso in cui le condizioni di avanzamento della pandemia ne impedissero lo svolgimento in assoluta sicurezza e le quote versate rimborsate. Il numero massimo di partecipanti è 100.

Informazioni pratiche

Nel biglietto di ingresso è compresa la visita alle collezione di orchidee mentre, su prenotazione, sarà possibile partecipare ad una specialissima visita guidata in notturna alla villa e al Ninfeo, il fiore all’occhiello a livello internazionale della Villa.



E' suggerito un dress code botanico/fiabesco. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dedicata.