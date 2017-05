Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mercoledì 31 maggio a partire dalle 19.30, una serata Pink Floyd in libreria, il gruppo musicale che ha fatto la storia del rock mondiale. Spunto dell'incontro sarà il concept album "The wall", il muro, successo mondiale discografico della band inglese. La serata sarà preceduta dal collegamento web radio per uno speciale musicale, letture e commenti con Guido Angeli, ideatore della serata. La filosofa e analista della comunicazione Maria Giovanna Farina partecipa alla ri-cerca dei significati meno apparenti del muro attraverso le parole della canzoni con il suo solito stile informale. Libreria Il Domani via Carducci ang. Piazza Cadorna a Milano - ingresso libero.