Serata Rollover all'Apollo Club con il producer spagnolo Pional

PIONAL, all’anagrafe Miguel Barros - polistrumentista, cantante, dj di primo piano, compositore e produttore - è stato la rivelazione dell’underground spagnolo. Le sue doti sono venute alla ribalta nel 2010 con pubblicazioni che, ininterrottamente per due anni, sono state pubblicate dalla Hivern Discs di John Talabot e la Permanent Vacation di Monaco. Lavori che tracciarono una linea tra Moodymann, Matias Aguayo, Caribou e Grizzly Bear. Il 2012 ha visto anche l'acclamato album di debutto dei Talabot "Fin" sui brani "Destiny" e "So Will Be Now" - quest'ultimo, un altro gioiello in un catalogo in continua espansione che ha ottenuto l’apprezzamento di James Holden, James Murphy e Tim Sweeney (Beats In Space) per citarne alcuni. Pional è stato inoltre parte integrante del celebre spettacolo dal vivo di Talabot che ha aperto i The xx e ha girato gli Stati Uniti e l'Europa per tutto il 2012 con una performance che è stata premiata con "I 20 migliori spettacoli dal vivo di Resident Advisor del 2012".

Ora un pilastro saldo dell’elettronico e un DJ di grande successo, Pional è tornato al suo alias Lost Scripts con Talabot per pubblicare il suo EP di debutto nel 2014. Lo stesso anno ha scritto una canzone per la Divina Pastora Marathon di Valencia ( Spagna); ha pubblicato un EP collaborativo con Henry Saiz- Il 2015 ha visto una un ritorno a casa, con Pional headliner della leggendaria Boiler Room realizzata al Primavera.