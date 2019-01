Milano moda uomo 2019: il calendario degli eventi e le serate dell'11, 12, 13 e 14 gennaio

Milano Moda Uomo torna in città da venerdì 11 a lunedì 14 gennaio 2019.

Eventi, serate, manifestazioni ed incontri animeranno la capitale della moda per 4 giorni: presentazioni tra brand emergenti, marchi affermati a livello nazionale e internazionale.

Calendario degli eventi di venerdì 11 gennaio

10:00/18:00 Technogym Run To The Runways - Discover The Unique Wellness Experience - Via Durini 1 - Aperto Al Pubblico L'11, Il 12 E 14/01.

17:00/19:00 Pal Zileri Exclusive Collection Preview - Via Manzoni 20 - Su Invito.

17:00/20:00 Chorustyle Exclusive Launch - Smart Living Design E Moda 2.0 - Men & Women Collection - @RADIO Rooftop - Via Marco Polo 18 - Su Invito.

18:00/21:00 Be Blumarine Launch - The Party To "BE" - @PENELOPE A Casa - Via Giuseppe Ripamonti 3 - Su Invito.

18:00/21:00 Gianni Giannini Invites You To Doucal's Gentlemen's Club - Cocktail - Via Gesu' 15 - Su Invito.

18:00 Giorgio Armani - Inaugurazione Mostra Fotografica Fabula, Charles Fréger - Armani/Silos, Via Bergognone 40 - Su Invito.

22:30/02:00 Camera Nazionale Della Moda Italiana In Collaborazione Con Confartigianato Imprese, Con Il Supporto Di Mise E Ice Agenzia, Partner

Istituzionale Comune Di Milano E Artistic Partner. The Italian New Wave\Club To Club Presenta Elevator To The Future - Via Tortona 54 - Su Invito.

Calendario degli eventi di sabato 12 gennaio

12:30 Biuu - Special Show - Light Lunch To Follow - Via Manzoni 16a - Su Invito.

16:30/18:30 Andrew Mackenzie Incrusted Indulgence Fashion Gala - Via Cino Del Duca 8 - Su Invito.

17:30 Portugal Fashion - Special Show Miguel Vieira - Cocktail To Follow - Via Tortona 54 - Su Invito.

18:00/21:00 Vien - Menswear Launch - Location See On Invitation - Su Invito.

22:00 Neil Barrett 20th Anniversary Party - Location See On Invitation - Su Invito.

23:00 Marcelo Burlon County Of Milan Fw 19/20 Party - Location See On Invitation - Su Invito.

Calendario degli eventi di domenica 13 gennaio

18:30/21:30 Isaia Fw 19/20 San Carlo Collection - Via Manin 23 - Su Invito.

19:00/21:00 Iceberg Cocktail With Dj Set - Via Verri 4 - Su Invito.

20:30 Missoni Dinner - Via Ampola 18 - Su Invito.

21:00 Dsquared2 After Show Party - Via Orobia 15 - Su Invito.

Calendario degli eventi di lunedì 14 gennaio

19:00/24:00 Numero 00 Aftershow - Via Clerici 10 - Su Invito.

21:00 Evento Gucci - Motus Presenta Mdlsx Con Silvia Calderoni, Regia Di Daniela Nicolo' E Enrico Casagrande - Gucci Hub, Via Mecenate 77 - Su Invito.