Torna la bella stagione e tornano anche le iniziative solidali estive dell’Opera Cardinal Ferrari.



Nella cornice dell’Opera e del suo giardino mercoledì 20 giugno, 27 giugno e 4 luglio 2018 si terranno, come consuetudine, le Apericene Solidali con tanto di Shopping e cinema (gratuito) sotto le stelle.



Grazie alla collaborazione del Comitato Vigentino X Milano, che supporta l’Opera in questa occasione, dopo lo Shopping e l’Apericena la serata continua con film d’autore e non solo… Il giorno 20 giugno si proietterà Latin lover di Cristina Comencini, il 27 giugno L’ora legale di Ficarra e Picone mentre il 4 luglio Il capitale umano di Paolo Virzì.



In occasione delle Sere d’estate all’Opera, alle ore 18:30 apre lo Shopping Solidale tradizionale, sempre curato dalle nostre volontarie, con tante proposte ed indumenti per l’estate, oggettistica e molto altro; dalle ore 19:00, tra un acquisto solidale e l’altro, sarà possibile partecipare al ricco Apericena dell’Opera. Nella parte finale della serata, tutti saranno rivolti verso lo schermo posto in giardino (l’unica distrazione saranno le stelle!) per gustare una bella pellicola. La fruizione del film è a titolo completamente gratuito, grazie al Comitato Vigentino X Milano e al Municipio V, ed è prevista per le ore 21:30.



I proventi dello Shopping Solidale e dell’Apericena sostengono le persone bisognose che accogliamo quotidianamente.







Sere d’estate all’Opera



18:30 Shopping Solidale



19:00 Apertivo Solidale



21:30 Cinema (gratuito)







Film in programma (inizio proiezione 21:30)



20 giugno 2018 Latin Lover di Cristina Comencini



27 giugno 2018 L’ora legale di Ficarra e Picone



4 luglio 2018 Il capitale umano di Paolo Virzì