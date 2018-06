Con la bella stagione tornano le Sere d'Estate all'Opera!



Tre serate nelle quali stare insieme in cui lo shopping solidale, l'apericena e il cinema si coniugano con l'aiuto ai più bisognosi che l'Opera Cardinal Ferrari quotidianamente accoglie.



Alle 18:30 la serata inizia con lo Shopping Solidale con tante proposte di abbigliamento, accessori, oggettistica e molto altro... nuovo e usato!



Alle 19:00 tutti insieme per l'Apericena in giardino e...



alle 21.30, grazie al Comitato Vigentino X Milano, cinema gratis!



- 20 giugno LATIN LOVER di Cristina Comencini

- 27 giugno L'ORA LEGALE di Ficarra e Picone

- 4 luglio IL CAPITALE UMANO di Paolo Virzì



I proventi delle serate sono destinati ai Carissimi dell'Opera Cardinal Ferrari, ovvero i più bisognosi che accogliamo quotidianamente.



TI ASPETTIAMO!!

