SERE D’ESTATE ALL’OPERA

I giovedì d’estate all’ Opera sono solidali! La bella stagione entra nel vivo e ritorna l’impedibile appuntamento con lo Shopping Solidale, l’Apericena a tema con specialità tipiche regionali, e il cinema sotto le stelle!



Giovedì 20 Giugno

Shopping Solidale,

apericena siciliano Sicilia bedda

film Samba di Eric Toledano e Olivier Nakache.



Giovedì 27 Giugno

Shopping Solidale,

apericena campano Anema e core

film Io Daniel Blacke di Ken Loach.



Giovedì 4 Luglio

Shopping Solidale

apericena lombardo L’è un grand Milan

film In viaggio con Jaqueline di Mohamed Hami



Ti aspettiamo nel giardino dell’Opera!

18:30 Shopping Solidale

19:00 Apericena con specialità tipiche regionali

21.30 cinema gratuito in collaborazione con il Comitato Vigentino X Milano

(in caso di pioggia la proiezione avverrà al coperto)



I FONDI RACCOLTI SOSTENGONO L’OPERA CARDINAL FERRARI,

DAL 1921 A MILANO A FIANCO DEGLI ULTIMI



Opera Cardinal Ferrari Onlus

Via G.B. Boeri, 3 - 20141 Milano

Tel +39 02 8467411 | CF 0283220015