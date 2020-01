Libreria Bocca | Milano

Mercoledì 22 gennaio alle ore 18 presso la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Locale Storico d’Italia con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Medaglia d’oro della Camera di Commercio di Milano, si terrà un incontro dedicato alla produzione artistica di Sergio Armaroli, poeta, pittore e artista sonoro. Moderatore Vittorio Schieroni (MADE4ART), interventi di Elena Amodeo (MADE4ART) e Olga Karasso (Scrittrice e Poetessa), sarà presente l’artista.

A quasi sei anni dalla presentazione di SERGIO ARMAROLI. Camera d’Eco (EchoChamber). Lavori ed esperienze 1994-2014, monografia a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo edita da Vanilla Edizioni, e in previsione della prossima pubblicazione del volume dedicato alla produzione di opere su carta di Sergio Armaroli per la Collana MADE4ART, l’artista effettuerà un reading poetico-critico con brevi incursioni sonore e verranno esposti alcuni suoi lavori pittorici su carta, offrendo al pubblico un profilo della ricerca e della sperimentazione condotte in oltre vent’anni di attività.



