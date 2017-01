“Sesso, droga, rock&roll” con Donatello Iacullo e Vincenzo Romano sabato 17 e domenica 18 dicembre, ore 21

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Liberamente ispirato al testo di Eric Bogosian lo spettacolo, diretto da Donatello Iacullo e Laura Chiossone, mette in scena dodici monologhi a comporre visione inquieta , cruda e feroce, dell'universo come tragi-commedia. Manager spietati, accattoni aggressivi, maniaci superdotati, artisti misantropi che sognano la normalità, italoamericani che celebrano rovinose feste di addio al celibato, rockstar che fingono di pentirsi del proprio passato, ecologisti pazzi. Questa è l'umanità cui dà voce Eric Bogosian. Una drammaturgia tagliente e cruda racconterà la similitudine tra uno spaccato della nostra società attuale con la realtà americana degli anni '90 sotto il divertimento feroce e la visione inquieta della tragi-commedia. Grazie all'esemplare interpretazione dei due attori incontriamo, in serie, 12 personaggi. nel loro universo pieno di eccessi traspare una verità virulenta. Collettivamente proiettano un senso di nichilismo inconscio, si tratta di persone tutte sull'orlo del precipizio. Alcuni mascherano quest'ansia cannibale, altri no, alcuni di loro - come i senza tetto, i malati di mente, teppistelli di strada - dicono la verità così com'è altri invece - avvocati con la parlantina veloce, consumatori accaniti, rockstar convertite alla politica - rivelano la verità a dispetto di se stessi. Tutti ossessionati dal denaro, subìto o bramato, perché il tema principale resta il costo planetario del consumismo irrazionale. Un'analisi sociale datata 1990 tristemente attuale. Ebbene si, avveleniamo ancora la terra con le sostanze chimiche e si, rinneghiamo ancora noi stessi con droghe e alcool…si, caro Bogosian, abbiamo consegnato i nostri destini a una rete globale di sistemi informatici interattivi. Del resto, quando ci vendono falsi miti, non è così difficile poi consegnarci a una ingannevole speranza. "Sesso, Droga, Rock & Roll" liberamente ispirato al testo di Eric Bogosian Regia Donatello Iacullo e Laura Chiossone Con Vincenzo Romano e Donatello Iacullo Costumi: Caterina Duzzi, Nadia Gini Light designer: Luca Moroni Produzione: Donnie Bra & Brabraman company ++ SPETTACOLI++ Sabato 17 Dicembre ore 21:00 Domenica 18 Dicembre ore 21:00 ++ INFO E PRENOTAZIONI ++ brabramancompany@gmail.com | +39 345 -1113262 Contributo artistico €13 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sesso-droga-rock-roll-29682926432 COME ARRIVARE Alta Luce Teatro, Alzaia naviglio grande 192, Milano M3 Porta Genova + Tram 2 / BUS 95 Fermata Lodovico il Moro-Richard PARCHEGGIO GRATUITO