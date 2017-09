Settembre al Pelledoca - Milano, il divertimento è di scena

Settembre al Pelledoca - Milano inizia con il piede giusto. L'atmosfera è scatenata, divertente, perfetta per vivere serate spensierate con gli amici. La musica è pop dance, le serate (giovedì, venerdì e sabato) vedono spesso in console ottimi dj e vocalist guest che sanno sempre scaldare la pista, ovviamente insieme allo staff dei resident Pelledoca (Giancarlo Romano alla voce e Peter K in console) … Una serata tipo del Pelledoca, un locale amato anche dal pubblico adulto, quello che di solito in discoteca non ci va più o quasi? Quella di venerdì 8 settembre, quando dalle 20 e 30 in poi va in scena un 'aperitivo cantato' perfetto per inizia il weekend col piede giusto. Chi vuol cenare seduto in tutta comodità sceglie tra offerte vantaggiose (la cena il venerdì costa 20 - 30 euro con menu guidato) mentre per i più esigenti c'è il menu alla carta: http://www.pelledoca.org/restaurant-menu/menu-alla-carta-dellestate/ - ricca pure la cantina: http://www.pelledoca.org/restaurant-menu/i-vini/ . Già programmati due eventi importanti per la seconda settimana di settembre: il 13 settembre va in scena un evento benefico in collaborazione con la Associazione Onlus "Io cammino con Fido". In collaborazione con "husse", alimenti di alta qualità per cani e gatti, Bau & Bau vi aspettano dalle 19:00 per il Gran Buffet & Drink Party. Il progetto finanziato si chiama "L'Ultimo". Nasce per aiutare concretamente cani maltrattati, sfruttati, dimenticati e abbandonati per strada, cani anziani che nessuno vuole più e sensibilizzare la popolazione sul problema del randagismo e sulle sofferenze che provano gli animali. Il Costo della serata sono 20 euro a persona con gran buffet, drink e party. Ed il 14 settembre? Sul palco vanno gli affermati Doctor Beat Live, una delle più scatenate live band italiane. Sono capitanati da Katia De Felici (voce) e Giulio Abiuso (chitarra e voce). Nascono nel 2002 e si propongono con un repertorio dinamico di cover internazionali vasto e vario, che spazia dalla musica pop/dance dei mitici anni 70, 80, 90, 2000 alle hit del momento senza trascurare i grandi successi italiani.



Pelledoca - Milano

http://www.pelledoca.org

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini, 121 - 20134 Milano

info e prenotazioni 027560225





Un disco restaurant da… Pelledoca, a Milano. In cui ballare ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica sera, dopocena, in un'atmosfera scatenata, ma sempre con un certo stile. Pelledoca è un luogo in cui vivere serate ricche di emozioni e sensazioni, in un ambiente informale che regala da anni qualità e divertimento. Il locale è aperto dal giovedì alla domenica sera. Il giovedì è dedicato soprattutto alla live music e chi arriva presto può anche godersi un ricco buffet. Ogni venerdì al Pelledoca invece c'è la musica di Peter K, mentre alla voce arriva Giancarlo Romano, che è anche il direttore artistico del club. La Domenica prende invece vita un party che inizia già all'ora dell'aperitivo… Immerso nel verde di parco Forlanini, sulla strada che da Linate porta in città, Pelledoca è ormai un format rodato e dedicato ad un pubblico adulto che ha voglia di vivere sera e notte in un'unica location, tra musica, balli sfrenati, buon cibo e ottimi drink, in un'atmosfera colorata da tanta allegria. Dopo l'aperitivo, si cena tra amici, si danza sui tavoli e ci si lascia trasportare fino a tardi in un viaggio spensierato di puro svago. La cucina è mediterranea, semplice e genuina. Propone piatti in cui la materia prima è sempre fresca e di primissima scelta. Si spazia dai crudi di pesce alle tartare, dalle burrate alle fiorentine, da gustare alla carta o in formule fisse con menu alla portata di tutte le tasche.