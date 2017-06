“Settimana milanese del cane”: dall’11 al 18 giugno giochi, formazione e incontri

Dall'11 al 18 giugno in città si svolgerà la Settimana milanese del cane, l'evento diffuso che promuove momenti ludici, formazione e incontri per celebrare il legame tra questi animali e i loro padroni.

L'iniziativa -a cura di Ente Nazionale Cinofilia Italiana con il patrocinio del Comune di Milano, del Municipio 1 e della Regione Lombardia- partirà domenica 11 giugno al Parco Sempione con dimostrazioni di attività che vedono cani e padroni fianco a fianco (dalle 10 alle 18). Si continuerà poi con la presentazione del concorso fotografico su Instagram Una Milano da cani e un aperitivo presso la La locanda alla mano. Martedì 13 giugno poi, alle 17, al Green dog club di Zibido San Giacomo (MI) verranno ospitati diversi giochi in riva al lago e, di sera, si potrà predere parte a una grigliata.

Per quanto riguarda la formazione, da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, dalle 9 alle 10 e dalle 18 alle 19, un educatore cinofilo sarà presente nelle principali aree cani del centro cittadino per una consulenza gratuita; inoltre, mercoledì 14 giugno, presso la sala comunale di Corso Garibaldi 27, alle ore 20, si terrà un incontro aperto sull’importanza dell’educazione e i doveri del buon proprietario per la gestione ottimale di un cane in città.

Giovedì 15 invece, al Parco Indro Montanelli e a City Life, dalle 16 alle 18, si potrà posare con il proprio animale per un ritratto ad opera di Anna Pozzi (Zoophotos) e Paolo Torchio (Pet&Soul).

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno infine, la manifestazione si sposterà presso il polo fieristico di Rho per tre giorni di cinofilia internazionale dove sono attesi 10mila cani da tutto il mondo.