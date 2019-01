Milano moda uomo 2019: ecco il programma delle sfilate e degli eventi dal 11 al 14 gennaio

Inizia venerdì 11 gennaio la 'Settimana della Moda Uomo'. Insieme a Milano Moda Donna, "Milano Moda Uomo" è l’appuntamento internazionale con le novità del prèt-à-porter per uomo presentate dalle maison più importanti della moda italiana.

La manifestazione ospita ad ogni edizione più di 100 sfilate e presentazioni e accoglie 1.000 giornalisti italiani e stranieri e circa 10.000 buyers. Con due appuntamenti annuali: gennaio (collezione autunno/inverno) e giugno (collezione primavera/estate), il fittissimo calendario della manifestazione è la dimostrazione del massiccio interesse da parte degli operatori del settore nei confronti della moda maschile.

Programma completo della Milano Fashion Week (il pdf)

Il calendario delle sfilate di venerdì 11 gennaio 2019

20:30 Ermenegildo Zegna

Piazza Duca D'aosta, 1

22:30 Evento Cnmi - Elevator To The Future

Via Tortona, 54

Il calendario degli eventi di sabato 12 gennaio 2019

09:00/14:00 Jimmy Choo

Via Manzoni, 7

10:00 M1992 * Supported By Cnmi E Cnmi Fashion Trust

Piazza Della Repubblica, 17

10:00/18:00 Brunello Cucinelli

Via Morimondo, 23

10:00/18:00 Church's

Via Delle Erbe, 2/A

10:00/18:00 Kiton

Via Pontaccio, 21

10:30/14:30 Giuseppe Zanotti

Via Montenapoleone, 18

11:00 Frankie Morello *

Piazza Affari, 1

11:00/18:00 Brioni

Galleria Passarella, 1

12:00 Magliano Supported By Cnmi

Via Tortona, 54

12:00/15:00 Ih Nom Uh Nit

Via Cesare Correnti 11

14:00/18:00 Andrea Pompilio

Via Procaccini, 11

15:00 Marni

Via Ventura, 14

16:00 Neil Barrett

Via Ceresio, 7

17:00 Les Hommes

Via E. Besana, 12

18:00 Versace

Via Savona, 56

19:00 Marcelo Burlon County Of Milan

Via Giacomo Watt, 15

20:00 Billionaire

Via Senato, 10

Il calendario delle sfilate di domenica 13 gennaio 2019

10:00 Bed J.W. Ford Supported By Cnmi

Via Tortona, 54

10:00/16:00 Eleventy

Corso Venezia, 14

10:30/17:30 Orciani

Via Della Spiga, 15 - 3° Piano

11:00 John Richmond

Via Vigevano, 18

11:00/14:00 Danilo Paura Supported By Cnmi

Piazza Cesare Beccaria, 8

12:00 Msgm

Via Calabiana, 6

13:00/17:00 Santoni

Via Silvio Pellico, 6

14:00 Sunnei *

Location See On Invitation

14:00/17:00 Etro

Via Montenapoleone, 5

14:00/18:00 Barbanera Supported By Cnmi

Via Cesare Cesariano, 14

14:00/18:00 Larusmiani

Via Verri, 10 Angolo Via Montenapoleone

14:30/17:30 Tod's

Via Mozart, 12

15:00 Daks

Piazza Vetra, 7

16:00 Miaoran Supported By Cnmi

Via Tortona, 54

18:00 Prada

Via Lorenzini, 14

19:00 United Standard

Supported By Cnmi E Cnmi Fashion Trust

Via Priv. G.Scalarini, 10

20:00 Dsquared2

Via Orobia, 15

Il calendario delle sfilate di lunedì 14 gennaio 2019

10:00 N°21

Via Archimede, 26

11:00 Pal Zileri

Via San Paolo, 10

12:00 Emporio Armani

Via Bergognone, 59

14:00 Fendi

Via Solari, 35

15:00 Isabel Benenato

Via Tortona, 54

16:00 Spyder *

Via Tortona, 58

17:00 Sartorial Monk

Via Tortona, 54

18:00 Numero 00

Via Clerici, 10

21:00 Evento Gucci

Via Mecenate, 77

Calendario delle sfilate su invito

Dal 11/01 Al 14/01 Artioli

Via Bigli, 15

349 3853086 - 0331 841061

Dal 11/01 Al 14/01 Canali

Via M. Bongiorno, 13 - 8° Piano

02 6367181

Dal 11/01 Al 14/01 Cividini

Via Spartaco, 27

02 5462499

Dal 11/01 Al 14/01 Dondup

Corso Buenos Aires, 54

02 27723203

Dal 12/01 Al 14/01 Missoni

Via Solferino, 9

02 8545821

Dal 11/01 Al 14/01 Moreschi

Piazza San Carlo, 2

02 76280667

Dal 11/01 Al 14/01 Mr & Mrs Italy

Via Montenapoleone, 8

342 6931157

12/01 Ralph Lauren Purple Label

Via San Barnaba, 27

14/01 Woolrich

Via Elia Lombardini, 18

02 2046824

Calendario degli eventi di venerdì 11 gennaio

10:00/18:00 Technogym Run To The Runways - Discover The Unique Wellness Experience - Via Durini 1 - Aperto Al Pubblico L'11, Il 12 E 14/01.

17:00/19:00 Pal Zileri Exclusive Collection Preview - Via Manzoni 20 - Su Invito.

17:00/20:00 Chorustyle Exclusive Launch - Smart Living Design E Moda 2.0 - Men & Women Collection - @RADIO Rooftop - Via Marco Polo 18 - Su Invito.

18:00/21:00 Be Blumarine Launch - The Party To "BE" - @PENELOPE A Casa - Via Giuseppe Ripamonti 3 - Su Invito.

18:00/21:00 Gianni Giannini Invites You To Doucal's Gentlemen's Club - Cocktail - Via Gesu' 15 - Su Invito.

18:00 Giorgio Armani - Inaugurazione Mostra Fotografica Fabula, Charles Fréger - Armani/Silos, Via Bergognone 40 - Su Invito.

22:30/02:00 Camera Nazionale Della Moda Italiana In Collaborazione Con Confartigianato Imprese, Con Il Supporto Di Mise E Ice Agenzia, Partner

Istituzionale Comune Di Milano E Artistic Partner. The Italian New Wave\Club To Club Presenta Elevator To The Future - Via Tortona 54 - Su Invito.

Calendario degli eventi di sabato 12 gennaio

12:30 Biuu - Special Show - Light Lunch To Follow - Via Manzoni 16a - Su Invito.

16:30/18:30 Andrew Mackenzie Incrusted Indulgence Fashion Gala - Via Cino Del Duca 8 - Su Invito.

17:30 Portugal Fashion - Special Show Miguel Vieira - Cocktail To Follow - Via Tortona 54 - Su Invito.

18:00/21:00 Vien - Menswear Launch - Location See On Invitation - Su Invito.

22:00 Neil Barrett 20th Anniversary Party - Location See On Invitation - Su Invito.

23:00 Marcelo Burlon County Of Milan Fw 19/20 Party - Location See On Invitation - Su Invito.

Calendario degli eventi di domenica 13 gennaio

18:30/21:30 Isaia Fw 19/20 San Carlo Collection - Via Manin 23 - Su Invito.

19:00/21:00 Iceberg Cocktail With Dj Set - Via Verri 4 - Su Invito.

20:30 Missoni Dinner - Via Ampola 18 - Su Invito.

21:00 Dsquared2 After Show Party - Via Orobia 15 - Su Invito.

Calendario degli eventi di lunedì 14 gennaio

19:00/24:00 Numero 00 Aftershow - Via Clerici 10 - Su Invito.

21:00 Evento Gucci - Motus Presenta Mdlsx Con Silvia Calderoni, Regia Di Daniela Nicolo' E Enrico Casagrande - Gucci Hub, Via Mecenate 77 - Su Invito.