Sevdaliza live al circolo Magnolia

Sevdaliza sarà in concerto il 21 novembre al Circolo Magnolia di Milano per il Linecheck Festival.

Sevda Alizadeh, conosciuta come Sevdaliza, è una compositrice, cantante e produttrice iraniana ma olandese di adozione. Sarà in Italia in una unica e imperdibile data al Circolo Magnolia di Milano in occasione del Linecheck Festival per presentare il suo acclamatissimo album d'esordio "ISON", pubblicato ad Aprile 2017. Le sue sonorità sono un mix sofisticato di jazz, trip-hop e alternative R&B, rese ancora più intriganti dalla sua voce roca e suadente. Sevdaliza è anche una visual artist. Il video di "That Other

Girl" è stato definito da The Fader, “one of the coolest 3D videos ever made”.

INGRESSO RISERVATO AI TESSERATI ARCI!

Prevendite dei biglietti sul Circuito Do It Yourself: www.diyticket.it