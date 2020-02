Carnevale 2020, un'imperdibile sfilata in maschera a Muggiano

Sabato 29 febbraio nello storico borgo di Muggiano arriva un Carnevale speciale per adulti e bambini. La piazza del quartiere accoglierà infatti una festa magica e colorata dedicata ai bambini, ma pensata anche per il divertimento degli adulti. L`evento è a cura del Comitato di Quartiere Muggiano, del Municipio 7 del Comune di Milano e della Parrocchia di Santa Marcellina.

Il raduno e la sfilata

Il raduno avverrà presso la piazzetta Morvillo-Loi alle ore 15:30. Dalle ore 16 partirà la sfilata in maschera per le vie del quartiere. Alla fine della sfilata ci si ritroverà di nuovo in piazza, dove adulti e bambini verranno intrattenuti da trampolieri, saltimbanco, mangiafuoco e show di arte circense. Per i più piccoli sarà anche allestito un piccolo Luna Park con un gonfiabile.

Tutti gli eventi sono gratuiti.