Acrobate e modelle a CityLife in una sfilata per il Black Friday

Un Black Friday spettacolare a CityLife Shopping District: acrobate e modelle si esibiranno in una scenografica sfilata in verticale per presentare i capi di abbigliamento più cool selezionati dalle stylist di Cosmopolitan. Il “Vertical Fashion Show” si svolgerà venerdì 29 novembre: eleganti acrobazie introdurranno i visitatori ad una serata di shopping all’insegna della convenienza, in particolare per chi vorrà acquistare gli outfit indossati durate la sfilata e reperibili nei negozi dello Shopping District.

Le speciali grafiche nelle vetrine dei negozi

Ciascuno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, infatti, esibirà una speciale grafica sulle sue vetrine per segnalare la disponibilità dei capi presentati in passerella. Sarà così possibile ricreare i look protagonisti dello show facendo un giro tra gli store Accessorize, Adele Altman, Adidas, Beatrice B, Calvin Klein, Chantelle, Coin Excelsior, Dixie, Foot Locker, GrandVision, Guess, Imperial, Jaked, Levi's, Marella, Max&Co, Midinette, Omai, OVS, Persona by Marina Rinaldi, Piquadro, Scotch & Soda, Snipes, Stroili, Superdry, Tommy Hilfiger, Tonali, U.S. Polo ASSN., Valerio 1966.

L'orario prolungato

Inoltre, in occasione del Black Friday, tutti i negozi prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 22, per consentire agli appassionati di shopping di trovare le occasioni migliori. La sfilata si svolgerà su una passerella esclusiva posta all’esterno del Mall, al piano 1: una struttura verticale che si prolungherà fino a terra seguendo l’inclinazione della parete. Uno spettacolo inedito inserito nel contesto più suggestivo della città, che trasformerà CityLife Shopping District in un palcoscenico fuori dagli schemi, in grado di stupire i visitatori.