La libertà di scegliere



-Scegliere le persone migliori ed eliminare quelle che ci fanno soffrire-

L’incontro creato in occasione dell’uscita del nuovo libro,

“La libertà di scegliere”, della filosofa Maria Giovanna Farina.

La presentazione si snoderà con leggerezza tra le parole, la moda e le moto.

La sfilata con i capi e gli accessori di Bertamè

darà un tocco glamour alla serata.

Ingresso libero

Evento organizzato da Metis International di Fabrizia Erminia Malin

con la collaborazione di Alessia Montanaro

curatrice della sfilata di moda.

Brindisi finale con bollicine.

Per chi vorrà, sarà possibile cenare

con la filosofa presso la Trattoria

Showroom Bertamé, via Lomonaco 13 ang. viale Lombardia (MM Piola)

info e prenotazioni: info@bertame.it tel. 02 26684156