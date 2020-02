Sfilata in maschera, trucchi e una banda musicale: ecco il Carnevale di Bovisa

Domenica 29 febbraio, il sabato grasso, il Carnevale arriva anche in Bovisa con una giornata di festa e di allegria per tutte le famiglie.

Il programma

Tra le attività previste durante la giornata di Carnevale si segnalano due trenini per bambini offerti dai commercianti di Bovisa e Dergano, che gireranno tutto il giorno tra Dergano e Bovisa portando bambini e famiglie alla giostra del parco Savarino.

La mattina, inoltre, in diversi punti del quartiere clown e truccabimbi allieteranno i bambini con numerosi spettacoli. Nel pomeriggio i più piccoli potranno inoltre salire sulla giostra del parco, che sarà gratuita per tutti.

Si continua poi con le maschere in Piazza Schiavone nel primo pomeriggio, con un piccolo concerto della Banda d'Affori alle 15 e con la sfilata in maschera della stessa banda alle ore 15:30 per le vie del quartiere verso il parco Savarino, dove tutto si concluderà intorno alle 18:30.

Il corteo

Il corteo sarà in parte a piedi e in parte in bicicletta, con bici mascherate da Carnevale organizzate dal gruppo Facebook Gite in Bicicletta.

Non solo: una bici cargo porterà tre alberi da piantare al parco Savarino, simbolico contributo alla riforestazione del pianeta.



Vari gruppi di giocolieri, clown, suonatori, e ciclisti in costume renderanno la sfilata più movimentata. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

Il percorso della sfilata

Si parte da Festa Carnevale e sfilata maschera | 29 febbraio | Bovisa Eventi a Milano

„Piazza Schiavone verso Piazza Bausan, Imbriani e fino a Prestinari, per poi proseguire verso Maffucci e via Baldinucci. Il corteo arriverà poi in via Tartini, Piazza Dergano, via Ciaia e via Gerzoni, proseguendo quindi dritto in via Livigno, fino al Parco.“