"Sforzinda": il 2 e 3 settembre attività per bambini al Castello

Sabato 2 e domenica 3 settembre Sforzinda torna al Castello sforzesco con Inventiamo con... Leonardo Da Vinci, un'attività per bambini (da 6 a 13 anni) a carattere artistico-creativo.

I giovani partecipanti, divisi in quattro gruppi e accompagnati dagli adulti, potranno progettare sulla propria pagina del Codice di Sforzinda una "macchina" speciale e unica. Rilegato in un volume finale, il risultato del laboratorio sarà donato a Sforzinda. Per maggiori info e prenotazioni: eventbrite.it.