"Sforzinda": il 26 e il 27 agosto attività per bambini al Castello Sforzesco, gratis

Sabato 26 e domenica 27 agosto Sforzinda torna al Castello sforzesco con A passo di danza, un'attività per bambini (da 6 a 13 anni) a carattere musicale.

I piccoli partecipanti ascoltano musiche legate alle feste e agli spettacoli medievali, per poi impararne canti e ritmi ed esibirsi in danze di gruppo. Per maggiori info e prenotazioni (obbligatorie): eventbrite.it.