"Sguardi Altrove Film Festival": dal 12 al 19 marzo

Dal 12 al 19 marzo Sguardi Altrove Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, arriva nei seguenti spazi di Milano: Cinema Arcobaleno, Spazio Oberdan, Casa dei Diritti.

Il filo conduttore di anteprime, proiezioni, incontri e laboratori quest'anno sarà Women’s Empowerment: Working to Overcome Gender Inequality; emancipazione e lotta alla discriminazione pertanto, saranno i principali temi declinati nelle diverse prospettive filmiche.

L'edizione di quest'anno, che è la 24esima, conta oltre 60 titoli selezionati, 25 anteprime e più di 700 film iscritti tra corti, documentari e lungometraggi. Ad aprire il festival la proiezione di Certain Women, opera vincitrice del London Film Festival 2016 che racconta le vite di quattro donne alla ricerca della propria strada, nello scenario delle immense pianure del Nord-Ovest americano.

Il festival è da sempre particolarmente attento a creare uno spazio per il dialogo interculturale e per quelle produzioni provenienti da paesi diversi che, pur di altissimo livello, non riescono ad arrivare alla grande distribuzione.

Per il programma delle proiezioni: www.sguardialtrovefilmfestival.it/nw.