CONCERTI DELLA DOMENICA DOMENICA 12 FEBBRAIO alle ore 11 - Teatro Filodrammatici "SGUARDI SUL '900" CUARTET ROBERTO PORRONI, chitarra ADALBERTO FERRARI, clarinetto e C melody MARIJA DRINCIC, violoncello MARCO RICCI, contrabbasso L'originale gruppo CUARTET, formato da affermati solisti, rilegge in una nuova dimensione timbrica alcuni degli autori più emblematici del '900, proponendo al Filodrammatici un programma che partendo da Duke Ellington e Django Reinhardt giunge alla musica brasiliana di Jobim, Gismonti e Lobo. Da Sophisticated Lady a D minor swing, da Vivo sonhando a Tristeza per una matinée di grande suggestione.