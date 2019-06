Romeo e Giulietta in via Padova: uno spettacolo lungo tutta la via, in cui recitano gli abitanti

"Metti Shakespeare in Via Padova...". Queste le parole con con cui gli organizzatori di NoLo Fringe Festival presentano lo spettacolo itinerante in programma sabato e domenica.

Beppe Salmetti, Carla Stara e Paila Carrara hanno ideato la pièce per portare Shakespeare tra la gente comune. Il coinvolgimento del quartiere, innanzitutto, parte dalla scelta degli attori, che sono abitanti della zona, selezionati nel mese di marzo attraverso una call aperta ad appassionati, registi, tecnici, videomaker, organizzatori e professionisti.

L'appuntamento

Sabato 8 e domenica 9 giugno, a partire dalle 18, passeggiando in via Padova sarà possibile assistere alla più celebre tragedia del drammaturgo inglese. Davanti a un portone, dentro un bar o direttamente per strada si potrà ammirare un duello tra Montecchi e Capuleti o "commuoversi sentendo il famoso monologo del balcone", come scrivono gli organizzatori.

"Montecchi e Capuleti sono da generazioni due famiglie nemiche - affermano gli ideatori del progetto -. Annebbiate dal potere e dall'orgoglio di mantenere il proprio dominio sulla città, sacrificano, inflessibili, la vita dei propri figli. È facile trovare delle analogie con l'attuale periodo storico, in cui le differenze vengono viste come un problema e non come un arricchimento? Aprire il tema delle differenze culturali, in via Padova, ci sembra attuale e per farlo useremo Shakespeare come strumento per l'integrazione, attraverso il gioco teatrale capiremo come le differenze culturali possono essere un arricchimento per un'intera collettività".