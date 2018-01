Concerto di Shakira: il 21 giugno al Mediolanum Forum

Shakira si esibirà per il pubblico del Mediolanum Forum il 21 giugno 2018, dopo l'annullamento del concerto previsto per il 3 dicembre scorso, a causa di problemi di salute della cantante.

In scaletta i brani più celebri della performer colombiana, premiata con 12 Grammy Award e considerata l'artista latina più nota della scena internazionale insieme alla cubana Gloria Estefan.

Con la tournée in Europa e negli Stati Uniti in partenza a giugno, Shakira presenterà El Dorado, suo undicesimo album in studio, già alla prima posizione della classifica ITunes in 37 paesi. Tra le hit presenti La Bicicleta, Chantake, Me Enamoré e Déjà Vu.