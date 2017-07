Concerto di Shakira a Milano: il 3 dicembre al Mediolanum Forum

Domenica 3 dicembre Shakira farà tappa al Mediolanum Forum di Assago in occasione di El Dorado World Tour, in partenza l'8 novembre dalla Germania.

In scaletta i brani più celebri della cantante colombiana, premiata con 12 Grammy Award e considerata l'artista latina più nota della scena internazionale insieme alla cubana Gloria Estefan.

Con la tournée del prossimo autunno Shakira presenterà El Dorado, suo undicesimo album in studio, già alla prima posizione della classifica ITunes in 37 paesi. Tra le hit presenti La Bicicleta, Chantake, Me Enamoré e Déjà Vu.