Tutto esaurito per Shawn Mendes: il 6 maggio in concerto al Mediolanum Forum

È sold out per il concerto di Shawn Mendes, in programma sabato 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito del tour di supporto al suo secondo e ultimo album Illuminate.

L'artista canadese, classe '98, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2013 caricando su YouTube e Vine la propria interpretazione di diverse canzoni, fino a quando Andrew Gertler non l'ha scoperto e gli ha proposto un contratto con la Island Records.

Rolling Stone lo ha definito «Un giovane talento che ci sa davvero fare» e The Guardian lo ha additato quale «prossima pop-star mondiale», Taylor Swift poi lo ha voluto al suo fianco per una tournée internazionale e il Time Magazine lo ha incluso tra i "25 most influencial teens of 2015".