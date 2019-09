Back to (Master)School!

SheTech Italy è lieta di invitarti al lancio della SheTech MasterSchool, il nuovo percorso formativo, che offre una Digital Experience innovativa e di valore, grazie alla professionalità dei docenti e alla metodologia d’insegnamento “live experience” che fornisce non solo teorie ma anche esercitazioni (individuali e di gruppo) e case studies facilmente applicabili a diversi settori e realtà aziendali. Tante le tematiche affrontate: dalla SEO al Personal Branding online, dall'utilizzo dei Social Media per contenuti tech alla Video Content Creation, dall'Innovation Sprint all'utilizzo strategico di Instagram, dallo Storytelling visuale alle tecniche efficaci di Problem Solving (compreso il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®), fino a corsi brevi di una giornata sulle "Soft Skills", come quello di Style Power, sulla comunicazione professionale attraverso la propria immagine.



L'evento si terrà il 18 settembre dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso Cariplo Factory.

Agenda:

18:30-18:45

Accredito & networking

19:00

Empowering Women in Tech. SheTech 2019-20

Chiara Brughera - Chief Operations Officer @ SheTech

19:10

Diversity in the tech era

Fireside chat con Consuelo Battistelli - Disability Management, Diversity & Inclusion @ IBM

Modera Anna Testa - Business Development Manager @ SheTech

19:40

Instagram Stories: 5 modi per utilizzare il nuovo CHAT Sticker

Laura Nacci - Docente e Direttrice scientifica @ SheTech Master School

20:00

La SheTech Master School nei live tweet dei docenti

20:10

Fastweb Digital Academy

Maria Finadri - Fastweb Digital Academy Project Manager

20:15

Chiusura

Eugenia Di Somma - Startup Ecosystem Manager @ SheTech

A seguire - Aperitivo e networking