Torna il tradizionale Shopping Solidale di Pasqua che verrà allestito presso la nostra sede in via Boeri 3 a Milano, sabato 30 e domenica 31 marzo 2019, dalle 10.30 alle 18.30.



Un’occasione speciale per scegliere di fare acquisti con la consapevolezza di aiutare chi ha più bisogno: il ricavato viene infatti devoluto alla missione quotidiana di accoglienza rivolta a persone in difficoltà socio economica che trovano, gratuitamente, presso il Centro diurno dell’Opera, accoglienza, cure, assistenza e il pranzo quotidiano.



Al Mercatino sarà possibile trovare accessori e capi di abbigliamento, biancheria per la casa, giochi per bambini, libri, oggettistica e tanto altro nuovo e di seconda mano con la possibilità di “scovare” abiti firmati o quell’oggetto vintage che tanto ci serve per la casa… a prezzi davvero convenienti.







Il nostro Shopping Solidale è una tradizione che va avanti da molti anni grazie ai numerosi volontari che, ogni giorno, vi dedicano tempo e passione e che curano l’allestimento. L’iniziativa è aperta a tutte le persone che desiderano compiere un gesto di cuore verso le persone più in difficoltà con un occhio anche all’ambiente, incentivando il riuso e contrastando lo spreco.



30 e 31 marzo 2018 dalle 10.30 alle 18.30



Opera Cardinal Ferrari Onlus - Via Boeri 3, Milano