Le volontarie dell'Opera Cardinal Ferrari ti aspettano allo Shopping Solidale Oggettistica. In questo spazio, grazie al tuo aiuto, diamo forma ad una particolare emozione: quella di sentirci tutti utili per una causa importante e concreta, cioè dare aiuto e speranza a senzatetto, famiglie in difficoltà, persone in disagio economico o malate. La tua donazione andrà a sostegno dei progetti che portiamo avanti da oltre 95 anni nella città Milano.