Accessori, piccoli elettrodomestici, oggettistica, cristalli, ceramiche, soprammobili, biancheria per la casa e tanto altro ancora.

Solidarietà, riuso, creatività, valorizzazione di oggetti e di un tempo senza tempo…

Questo ed altro è lo Shopping Solidale Oggettistica dell’Opera Cardinal Ferrari Onlus sito in via Giovanni Battista Boeri 3, Milano.

Claudia, Emanuela, Luisa, Valeria e tutti i nostri volontari, ti aspettano domenica 11 febbraio 2018, dalle ore 10:30 alle ore 16:30, per l’esposizione tematica permanente, che curano in prima persona e che non vedono l’ora di proporre a donatori, curiosi, amici, collezionisti, amanti dell’oggettistica d’epoca, per un assortimento vastissimo, accattivante e soprattutto solidale i cui proventi sostengono senzatetto, famiglie in difficoltà, persone in disagio economico o malate che, quotidianamente, l’Opera aiuta.

La tua donazione andrà a sostegno dei progetti che portiamo avanti da oltre 95 anni nella città Milano.

Non mancare, ti aspettiamo con tante belle proposte solidali!