Shopping solidale - Opera cardinal ferrari onlus

Sabato e domenica 5 e 6 ottobre torna l'ormai attesissimo mercatino solidale organizzato dai volontari dell'Opera Cardinal Ferrari.

Abbigliamento uomo e donna, libri, biancheria e oggettistica per la casa , giocattoli e abbigliamento per bambini, tra nuovo e usato avrai l'imbarazzo della scelta!

E non dimenticare la cosa più impostante, ogni tuo acquisto supporta la nostra missione:

ogni giorno accogliamo oltre 300 persone in difficoltà!



-> Sabato e domenica 5 e 6 ottobre

dalle 10:30 alle 18:30



via Giovanni Batti sta Boeri 3 - Milano

per info: comunicazione@operacardinalferrari.it

telefono: 028467411

Ti aspettiamo!