Show your wings competition

Il 20 di maggio si terrà la prima competizione amatoriale di discipline aeree di Milano, organizzata da Befly A.s.d. In Via Fabio Massimo 1, uscita della metro gialla porto di Mare, dalle 10 alle 16 si esibiranno gli allievi di diverse scuole per una gara all'insegna del divertimento e della socializzazione. L'evento vuole essere oltre che un modo per mettersi alla prova anche uno strumento per creare una community per tutti gli amanti di queste discipline che sono andate via via crescendo tra il pubblico giovane e adulto. Due le categorie: adulti e under 18, che potranno sfidarsi su cerchio o tessuto aereo. Per iscriversi alla competizione il contributo per i giovani è 15 euro, per gli adulti 20. Tutte le condizioni e le informazioni si trovano sul sito www.showyourwings.it. Per i tifosi o chi vuole venire a vedere l'evento è gratuito.

