Shrek: ecco il musical al Teatro Nuovo

Si rinnova l’appuntamento annuale con il musical della Children’s Musical School: dopo il successo di Annie e Il Mago di Oz, quest’anno sul palco del Teatro Nuovo i giovani interpreti, diretti e coreografati da Fiorella Nolis, daranno vita a Shrek the musical JR in scena sabato 23 novembre e sabato 11 gennaio alle ore 15.30.



Lo spettacolo narra la storia del verde orco Shrek la cui vita viene di colpo sconvolta da un gruppo di personaggi fantastici cacciati dal regno delle fiabe dal perfido Lord Farquaad.

Per tornare alla tranquillità nella sua remota palude, Shrek si improvvisa eroe e con il suo nuovo fedele amico Ciuchino, parte alla ricerca della promessa sposa del Lord, la bellissima principessa Fiona, tenuta prigioniera in una torre custodita da un drago. Ma anche Fiona si scopre essere orchessa, per un incantesimo che la notte la trasforma da fanciulla in «principessa verde». E alla fine si scopre che la vera bellezza sta nel cuore, nell'amicizia e nell'amore, che corona i sogni di Shrek e Fiona, sposi verdi e felici nella loro palude del bosco.



Shrek the Musical Jr è uno spettacolo adatto alle famiglie e ai bambini dai 3 anni in su che rimangono affascinati da altrettanti giovani performer che danno vita ai personaggi più amati delle fiabe classiche, cantando e ballando sulle note di “I’m a Believer”. Una comicità a misura del giovane pubblico, frizzante e spontanea ma mai volgare, apprezzata anche dagli adulti che coglieranno l’umorismo dissacrante che mette alla berlina tutti gli stereotipi delle fiabe.

Il musical diverte e allo stesso tempo comunica valori e temi importanti come il rispetto, l’amicizia e l’accettazione di sé stessi e degli altri: un insegnamento a non avere paura del “diverso”, a non giudicare dall’aspetto esteriore e a considerare la diversità come una potenziale risorsa da valorizzare. Un colorato inno all’amicizia e alla solidarietà che si ispira ai personaggi del primo film d’animazione della Dreamworks, vincitore di numerosi Oscar.



La messa in scena è la tappa finale del progetto di formazione artistico/sportivo durante il quale i ragazzi della Piccola Compagnia della CMS Children’s Musical School hanno perfezionato le discipline del musical: canto, danza, recitazione.