Si, donare rende felici! - Evento lancio gara solidale 24 ottobre

Torna l’iniziativa solidale più dolce che ci sia promossa da ODS. Durante il periodo di feste, tra Halloween e Natale, chi acquisterà dolcetti e cioccolati presso i 60 negozi della catena di prodotti dolciari ODStore, avrà la possibilità di fare una donazione a favore del Centro Clinico NeMO, il centro clinico ad alta specializzazione, pensato per il trattamento delle malattie neuromuscolari, come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari, patologie che oggi riguardano in Italia oltre 40.000 persone e che, purtroppo, sono ancora molto complesse da trattare. Il prossimo 24 ottobre alle ore 16.00, presso l’ODStore di Piazza Duomo a Milano, si darà il via alla seconda campagna “Sì Donare rende felici!”, con un evento aperto a tutti i piccoli e grandi golosi, che vorranno gustare la dolcezza del cioccolato. Per la nuova campagna, infatti, a partire dal 24 ottobre, chi desidererà aggiungere 1 solo euro alla cassa dei punti vendita ODStore, riceverà in cambio un Lindor al Pistacchio. La prima campagna di ODS per il Centro Clinico NeMO, attivata nel periodo 18 aprile - 31 maggio 2019, ha permesso di sostenere l'Ambulatorio dell'affettività di NeMO: un progetto innovativo che si occupa di tutti gli aspetti psicologici dei bambini e dei ragazzi con queste patologie e delle loro famiglie. Questa prima campagna solidale ha raccolto 16.855 euro. Con questa seconda campagna ODStore si pone lo sfidante obiettivo di raggiungere il traguardo di 100.000 euro, per dare continuità e sviluppo al progetto dell’Ambulatorio. Ma c’è di più. La campagna innescherà una vera e propria gara di solidarietà anche tra i quasi 1000 dipendenti di ODS: il punto vendita, tra i 60 presenti in Italia, che riuscirà a raccogliere più fondi per il Centro Clinico NeMO e il progetto dell’Ambulatorio dell’affettività, verrà premiato e proclamato vincitore dell’interna campagna. L'AMBULATORIO DELL'AFFETTIVITÀ' DEL CENTRO CLINICO NEMO Sono circa 2000 i bambini con SMA, distrofia muscolare e altre patologie neuromuscolari rare curati a oggi presso il Centro Clinico NeMO. L’Ambulatorio dell’affettività supporta loro nell'affrontare tutto il percorso di malattia, dalla prima diagnosi, alle importanti decisioni sulle scelte terapeutiche, all’impatto che lunghe degenze, controlli periodici frequenti, esami e cicli di riabilitazione hanno sulla qualità di vita personale. L’Ambulatorio si prende cura anche del nucleo familiare, mettendo al centro il benessere emotivo delle mamme, dei papà e dei fratelli che affrontano l’esperienza della malattia. L’Ambulatorio affianca l’intera famiglia nel percorso di cura, che inizia in reparto e continua fino al rientro a casa, accompagnando i bimbi nella vita di tutti i giorni. Il team dell’Ambulatorio conta cinque psicologi e un counselor, che lavorano in équipe con gli altri specialisti del Centro NeMO: dai terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, ai terapisti respiratori, ai logopedisti, ai fisiatri e agli pneumologi. L’équipe è coordinata dal neuropsichiatra infantile. Uno degli importanti obiettivi del team di lavoro è quello di affiancare il bambino e la famiglia nell’affrontare in modo positivo ed efficace ogni cambiamento imposto dalla malattia e dall’uso degli ausili: ad esempio l’introduzione della sedia a rotelle, degli strumenti di ventilazione meccanica o dei tutori, trasformando situazioni complesse e di difficoltà in occasioni di crescita personale e familiare. Tra gli strumenti utilizzati dal team di psicologia vi sono il gioco simbolico, il disegno, la fiaba, la conversazione clinica, la psicoterapia individuale, familiare e, se opportuna, anche per la coppia genitoriale, in un percorso che dura circa tre mesi, a seconda delle esigenze di ciascuno e che prevede in media una seduta ogni settimana o ogni due settimane. Durante il ricovero, invece, il supporto è continuativo.

