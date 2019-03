Si inaugura il centro contemporaneo delle arti di Milano e del Cilento

Il Centro Contemporaneo delle Arti - CecArt, inaugura una propria sede a Milano, in via Rembrandt, 67. Appuntamento fissato per il giorno 28 marzo, Ore 18.00. Per l’occasione intervengono: Antonello Pelliccia, artista visivo, Vice Presidente CecArt e attuale Direttore dell’Accademia Kandinskij di Trapani; Menotti Lerro, scrittore, poeta, Docente universitario e Direttore CecArt, Giusy Rinaldi, docente, Vice Direttrice CecArt; Mauro Afro Borella, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e del Politecnico di Milano, Coordinatore Sezione Design e Architettura CecArt; Roberto Presicci, Docente Accademia di Belle Arti Kandinskij di Trapani.

Super ospite della serata sarà Giampiero Neri, tra i massimi poeti contemporanei, mentre il noto Musicista Franco Mussida, per l’occasione, invierà in omaggio un video artistico. La serata si concluderà con l'omaggio del Centro Contemporaneo al pittore e Ezio Alzani, artista visivo apprezzato dalla critica più esperta, come testimoniano le lusinghiere parole a lui dedicate dall'autorevole critico Philippe Daverio. Alzani inaugurerà una sua Mostra personale che resterà in esposizione per tutto il mese di aprile.

Il Centro Contemporaneo delle Arti, il cui fine dichiarato è quello di "farsi portavoce di un pensiero culturale condiviso, espressione di un paese civile e democratico e voglioso di emergere in tutta la sua bellezza e forza intellettiva", inizia, dunque, un suo percorso anche sul territorio milanese, dopo aver inaugurato nel mese di gennaio le sue attività in provincia di Salerno, nel Cilento, dove sono state già portate a termine una serie di iniziative meritorie. Nel mese di febbraio, infatti, il Centro ha dato il via al proprio “ciclo di mostre pittoriche” presentando uno dei massimi artisti visivi contemporanei, Omar Galliani, presso il Museo Archeologico Provinciale di Salerno. In tale circostanza, alla presenza degli Studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, si è anche proiettato, per gentile concessione, il docufilm di Fulvio Wetzel, "a matita?", dedicato allo stesso Galliani. Ancora a febbraio si è svolta un’edizione speciale del “Premio Nazionale Cilento Poesia” (terza edizione) che, dopo aver premiato i poeti Davide Rondoni e Milo De Angelis nell’ormai mitico comune di Salento Cilento (affermatosi come “Paese della Poesia” e già visitato frequentemente da varie scolaresche per poterne apprezzare la magica atmosfera e decantarne i versi editi e inediti apposti sulle mura), ha conferito l’ambito riconoscimento ai poeti Franco Loi e Roberto Carifi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Il 27 febbraio, ancora, in una serata in cui è intervenuto il Tg3 RAI, presso lo Storico Caffè Letterario “Giubbe Rosse” di Firenze, è stato lanciato il ‘Nuovo Manifesto sulle Arti’ di Menotti Lerro e Antonello Pelliccia che presto sarà oggetto di convegni universitari.

Fitto il calendario per i mesi di aprile e maggio: prevista una mostra di “Poesia visiva” di Menotti Lerro che si terrà presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno (mostra in passato già esposta a Berlino, a Firenze, a Milano e a Vallo della Lucania) e il concerto “I Battiti della Notte” del compositore polacco Tomas Krezymon e dello stesso Lerro, che si terrà nella città di Vallo della Lucania (Salerno), e che sarà dedicato al raffinato pittore seicentesco cilentano (1662-1728) Paolo De Matteis. Per l’occasione sarà anche esposta una sua opera.

A maggio, a Milano, incontro con il regista Elvio Annese dell’Accademia di Belle Arti di Brera e con l’Architetto Attilio Dursi dell’Università Federico II di Napoli. In scaletta un premio alla carriera per il prof. Antonello Pelliccia che ha lasciato l’Accademia dopo 40 anni di insegnamento e un premio allo Studio di Angelo Cortesi, già vincitore del Compasso d’Oro alla carriera 2018.