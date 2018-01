Si presenta la manifestazione Women’s march Milan 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 21 gennaio 2017, più di sei milioni di donne ed alleati, in più di 600 Paesi, in tutti i continenti, si sono riuniti per marciare per i diritti delle donne e per i diritti umani. Sabato, 21 gennaio 2018, Women’s March Milan tornerà in piazza di nuovo insieme con il tema #LookBackMarchForward! La location è la stessa dello scorso anno: Piazza della Scala dalle 17:00 alle 19:00. Stiamo prendendo parte alla campagna di Women’s March Global #LookBackMarchForward e saremo in livestreaming insieme agli eventi di tutte le nostre sorelle nel resto del mondo. Celebreremo la rete che abbiamo creato e i traguardi che abbiamo raggiunto durante quest’anno, riflettendo sull’ingiustizia e sull’odio che continuano a permeare all’interno della politica e della società e riconoscendo il nostro potere come autori del cambiamento! Ma soprattutto vogliamo questa opportunità per riunirci nuovamente nel nostro impegno nella lotta per i diritti e per la liberazione collettiva di tutte le persone, dal momento che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Nessun* di noi sarà libero finché non saranno liber* tutt*! Tutt* sono benvenut*! Per qualsiasi domanda, potete contattarci su Facebook www.facebook.com/WomensMarchMilan o alla nostra mail womens.march.milan@gmail.com Gli hastag ufficiali sono: #LookBackMarchForward #WomensMarch2018 #MeToo #TimesUp #ThisIsGlobal