"Si stava meglio #3 – Nostra Medea": dal 20 al 25 settembre al Teatro i

Dal 20 al 25 settembre, nell'ambito della rassegna Città Balena, al Teatro i va in scena Si stava meglio #3 – Nostra Medea, il progetto di Coperte Strette, regia di Christian Gallucci, con Anna Sala.

Una Medea contemporanea abbandona la propria terra in guerra per amore di un uomo. Abbandonata a se stessa concepisce un tragico disegno in nome del quale è disposta a sacrificare persino i propri figli.