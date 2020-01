Siamo semi 2020: evento di scambio semi e piantine a Milano

l'Orto pedagogico Resistente è un orto/frutteto sociale e condiviso con sede nel Municipio 6 di Milano che ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e dell'autoproduzione.



Sabato 29 febbraio 2020 organizziamo la seconda edizione di "Siamo seMi": l'evento milanese gratuito e aperto a tutti dedicato allo scambio di semi e piante da orto e da giardino (ma anche da balcone) che coinvolge le diverse realtà cittadine che si occupano di agricoltura e giardinaggio urbano.



Il programma della giornata è ancora in fase di definizione ma, oltre allo scambio amichevole di semi e piantine, ci sarà un laboratorio sui forni solari, uno spettacolo dedicato ai più piccoli e sarà possible visitare l'orto per scoprire le tecniche di coltivazione urbana e le soluzioni adottate per far crescere gli ortaggi in mezzo ai palazzoni.



Faremo merenda insieme con prodotti di agricoltori e produttori della provincia di Milano.



Partecipate anche se non avete semi da scambiare!