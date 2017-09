Siamo tutti diversi - L'uomo creatore

TERESA FORCADES e ANGELA VOLPINI

presentano





"SIAMO TUTTI DIVERSI":

La diversità, segno inequivocabile dell’amore di Dio



"L'UOMO CREATORE":

La nostra risposta responsabile, per una nuova teologia e una

nuova antropologia





La ricchezza della diversità e dell’unicità di ogni essere umano è il nodo centrale del pensiero teologico di Teresa Forcades e del messaggio mistico di Angela Volpini.



Il compito di co-creazione a cui siamo chiamati passa per la scoperta della radicalità della relazione che Dio vuole stabilire con ciascuno di noi e noi siamo tutti diversi.



