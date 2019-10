"Siamo umani" il professor Felix Unger a milano il 26 ottobre

Sabato 26 ottobre Felix Unger sarà a Milano per la conferenza dal titolo “Siamo umani - L'urgenza dell'empatia e della compassione” che approfondirà i temi dell'omonimo libro. L'appuntamento è al Centro Ikeda di Milano per la Pace (via Concetto Marchesi 9, Corsico – Milano) alle ore 16.30.

Interverranno l'Imam Yusuf Abd al-Hakim Carrara, vicepresidente CO. RE. IS. (Comunità Religiosa Islamica), Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia e Mauro Ciullo, in rappresentanza dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Sul palco insieme a loro una rappresentanza di giovani universitari.



In un momento in cui assistiamo all'espansione dell'individualismo e a una svalutazione della vita umana, con una conseguente crescita delle forme più terribili di violenza, questo dialogo propone un attuale confronto sui pericoli della perdita di umanità. La religione può diventare portatrice di valori comuni come tolleranza e compassione. “La tolleranza nasce dallo scambio con gli altri e presuppone un punto di vista civile. È un esempio di aritmetica umana in cui la somma di uno più uno non fa due, ma tre – afferma il medico Felix Unger nel volume - Quando un'opinione entra in relazione con un'altra opinione, ne nasce una terza, punto di partenza di nuovi dibattiti”.

Gallery