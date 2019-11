Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'Associazione A.I.V.I.S. - Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada - Onlus , in collaborazione con il MO.I.CA Movimento Italiano Casalinghe organizzano un Raduno/Flash Mob per chiedere una maggiore sicurezza stradale . Le stragi del sabato sera continuano e gli incidenti mortali sono in aumento. Appuntamento Martedi 12 novembre in piazza Duca D'Aosta 5 , di fronte al grattacielo Pirelli alle ore 12.00. Le due Associazioni hanno invitato il Consiglio Regionale della Lombardia a partecipare.