Il sig. e la sig.ra Alzheimer vi aspettano qui

In occasione della XXIV Giornata Mondiale dell'Alzheimer, psicologi, counselor e esperti di AMA Milano Onlus vi aspettano giovedì 21 settembre dalle ore 8.30 alle ore 20 presso la nostra sede.

Nel corso della giornata saremo a disposizione di tutti coloro che vivono la malattia di Alzheimer, prendendosi cura di un proprio caro, per informazioni, ascolto, confronto e supporto.

Prenotandosi all’indirizzo segreteria@amamilano.org o al numero 02.83241385 sarà possibile anche effettuare il Mini Mental State Examination (M.M.S.E.) per la valutazione del deterioramento cognitivo.